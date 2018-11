Australische premier roept moslims op extremisme tegen te houden: “Dader steekpartij Melbourne radicaliseerde in gemeenschap”

De Australische eerste minister Scott Morrison heeft de moslims in zijn land opgeroepen om meer te doen om het extremisme tegen te houden. De dader van de steekpartij in Melbourne was volgens Morrison geradicaliseerd in zijn gemeenschap.

Vrijdag stak de 30-jarige man van Somalische origine een man dood en verwondde twee anderen. Het incident gebeurde bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street, pal in het centrum van Melbourne. De politie schoot de dader dood.

“De man groeide op in dit land en raakte geradicaliseerd door haatdragende opvattingen en overtuigingen, en die kreeg hij niet van de postbode”, zei Morrison. “Hij haalde die ideeën van de gemeenschap waarin hij leefde en de mensen met wie hij sprak. Het is de taak van die religieuze gemeenschappen om wolven van de schapen weg te houden.”

“Ik ben zelf lid van een religieuze gemeenschap en mijn pastoor weet wat er aan de gang is in de kerkgemeenschap”, klonk het nog.

De uitspraken van de premier botsten op heel wat kritiek. Volgens de oppositieleider Bill Shorten was de aanslag een “kwaadaardige tragedie”, maar kan geen bevolkingsgroep ervan beschuldigd worden. Anne Aly, het eerste vrouwelijke, islamitische parlementslid, reageerde dat ze “gefrustreerd” is dat politici een “hele gemeenschap” beschuldigen voor elke terreuraanslag.

Een islamitische leider uit Melbourne beschuldigde Morrison ervan met de vinger naar moslims te wijzen in plaats van de verantwoordelijkheid bij de autoriteiten te leggen. “Deze man was gekend bij de inlichtingendiensten. Maar wat deden de autoriteiten? Niets”, verklaarde Mohammed Omran dinsdag aan krant The Australian.