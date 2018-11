Rechtbank staat uitlevering Nederlandse tv-presentator Masmeijer aan België toe

Brussel - De Nederlandse voormalige tv-presentator Frank Masmeijer (57) mag worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. Masmeijer is in ons land vorig jaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een drugszaak.

Masmeijer heeft zich tegen uitlevering verzet, maar volgens de rechtbank voldoet het Belgische verzoek aan de formele vereisten.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Masmeijer was destijds op vrije voeten en niet aanwezig bij de uitspraak. Op 16 november begint de zaak in hoger beroep bij het Antwerpse hof.

In de procedure heeft Masmeijer betoogd dat hij geen eerlijk proces heeft gehad en dat hij onschuldig is.