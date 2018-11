Vlaamse ISIS-strijder vanuit Syrische gevangenis: “Van mijn familie hoor ik niets, misschien zijn ze ziek”

Vilvoorde - Een ISIS-strijder uit Vilvoorde heeft openhartig verteld over zijn drijfveren om naar Syrië te trekken en hoe hij ontstaan van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) daar meegemaakt heeft. Hamsa Nmili zit nu opgesloten in een gevangenis in Syrië, waar VRT-journalist Rudi Vranck en zijn team hem konden strikken voor een gesprek.

Het was door de invloed van Sharia4Belgium dat de toen 21-jarige Hansa Nmili in 2011 radicaliseerde. Twee jaar later trok hij vanuit thuisstad Vilvoorde naar Syrië om tegen het regime van Bashar al-Assad en de onrechtvaardigheid te vechten, vertelt hij vanuit een Syrische gevangenis aan Rudi Vranckx.

“Toen ik er in juni 2013 aankwam, waren er al veel Belgen”, zegt Nmili, die de strijdersnaam Abou Oussama al-Belgiki zou krijgen en deel uitmaakte van de eerste generatie landgenoten die erheen trok. “De Vilvoordenaars, de Brusselaars en de Antwerpenaars waren al in 2012 naar hier gereisd. We deelden villa’s met bataljons van het Vrije Syrische Leger.”

Ruggengraat

Nmili voegde zich bij Ansar Al-Sharia, een groepering van jihadistische milities die Aleppo wilden veroveren om de sharia er in te voeren, iets dat het leger van Assad probeerde te verhinderen. Maar al snel stapte hij over naar het toen nog erg kleine Islamitische Staat (ISIS). “Maljis Shura Al Mujahideen (MSM), het bekende Belgische bataljon, is toen eigenlijk de ruggengraat van ISIS geworden.”

Dat blijkt ook uit het rapport van journalist Guy Van Vlierden en terreurexpert Pieter Van Ostaeyen, die vaststelden dat doorheen de jaren 77 Belgische Syriëstrijders zich bij MSM gevoegd hebben.

Assad

De vijand van ISIS was aanvankelijk het regime van Assad, zegt Nmili, maar dat veranderde in januari 2014. “Door een verschil in ideologie was er een conflict ontstaan tussen ISIS en het Vrije Syrische Leger. Plots moesten we tegen onze oude vrienden gaan vechten.”

Volgens Vranckx begonnen toen de campagnes van ontvoeringen en onthoofdingen in elke stad of dorp die de terroristen veroverden. Ze kregen dan ook al snel een kwalijke reputatie. “Het waren vooral de Molenbekenaren, de groep rond Abdelhamid Abaaoud (die mee achter de aanslagen in Parijs en Brussel zat, nvdr), waarvan bekend was dat ze gevaarlijk waren. Die vochten als machines en deden dat graag, zonder stoppen. Ze hadden allemaal een verleden in de criminaliteit, en belandde zo bij ISIS.”

De val van Mosul

Alles veranderde toen Mosul, de Iraakse stad die beschouwd werd als de hoofdstad van ISIS, in 2017 viel. “Tot dan controleerde ISIS een groot gebied en durfde niemand weg, zelfs niet zij die ertegen waren. Als ik naar Turkije ga, pakken ze me op en sturen ze me naar België, dachten we. We wilden niet in de gevangenis belanden en bleven dus.”

Maar na de val van Mosul leek weggaan uit ISIS-gebied plots wel een optie. “De mensen spraken er op straat over”, aldus Nmili. “Ze moesten wel voorzichtig zijn, want je kreeg de doodstraf als de staatsveiligheid van ISIS het te horen kreeg.”

Gevangenis

Op 29 augustus 2017 vluchtte Nmili naar Abu Khashab, dat in die periode zowat het laatste toevluchtsoord voor de rebellen was geworden. Een maand later liet hij zijn neef weten gevangengenomen te zijn door Koerdische strijders in Raqqa.

Nmili belandde in de zwaarbewaakte gevangenis van Qamishli, waar hij in oktober sprak met de ploeg van Vranckx. “Ik heb hier al een jaar en twee maanden”, zei hij toen. “Maar het voelt als tien jaar. We hebben hier geen rechten. Geen bezoek, geen telefoon. Het Rode Kruis komt wel soms en ik heb twee brieven van mijn familie gekregen, op een jaar en twee maanden. Misschien zijn mijn ouders en mijn familie ziek.”

Uitzicht op een proces heeft de 28-jarige Vilvoordenaar niet. “Ik zit in een cel met twintig mensen die allemaal lid zijn geweest van ISIS, en daar wilde ik net aan ontsnappen. Ik moet niets meer van hen weten.” De Koerden lijken niet van plan om buitenlandse ISIS-strijders, zoals Nmili, te berechten.

Bekijk het interview met Hansa Nmili dinsdagavond om 21.20 uur in de laatste aflevering van ‘Voor de zonden van de vaders’ op Canvas.