Lachgas inhaleren en je bent even in de zevende hemel: maar dit zijn de risico’s

Zilveren slagroompatroontjes die normaal in de keuken worden gebruikt, zijn de jongste jaren steeds populairder als snuifmiddel om even in een roes te geraken. Goedkoop, gewoon verkrijgbaar in de handel en heel onschuldig. Zo lijkt het toch. Want de risico’s zijn groter dan gedacht, waarschuwen politie en hulpverleners.

Politiediensten krijgen geregeld meldingen van gedumpte slagroompatronen. Vaak op pleisterplaatsen voor jongeren en in de omgeving van uitgaansbuurten. Soms liggen er tientallen op één plaats. Ze zijn gevuld met lachgas oftewel distikstofmonoxide. Vroeger werd het gas vooral gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar tegenwoordig zie je het enkel nog in keukens … en als vluchtig snuifmiddel.

“De slagroompatronen zijn dan wel overal vrij te koop (gemiddeld 8 euro voor 24 patronen), toch is het gebruik ervan niet zo onschuldig als het lijkt. De gevaren zijn afhankelijk van de hoeveelheid gas die je inademt, hoe vaak je dat doet en je leeftijd”, waarschuwt de politie van Schoten.

‘Gebruikers laten een gaspatroon meestal leeglopen in een ballon en ademen nadien het gas uit die ballon in. Vrijwel onmiddellijk ervaren ze een roes die even snel verdwijnt als hij opkomt. De euforie duurt maar enkele minuten en gaat vaak gepaard met giechelbuien en kleurrijke hallucinaties”, klinkt het bij Free Clinic in Antwerpen.

Allemaal leuk en onschuldig, zo lijkt het toch. Nochtans is dat niet zo. Wie nadien met de wagen rijdt, is een gevaar op de weg. Maar je loopt ook het risico op zware valpartijen.

“Lachgas inhaleren heeft dezelfde risico’s als het gebruik van andere vluchtige snuifmiddelen, bijvoorbeeld irritatie van ogen, neus, keel, luchtwegen en de huid, braakneigingen, misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma en zelfs de dood. Lachgas is licht ontvlambaar en kan brandwonden veroorzaken bij gebruik. Wanneer het geïnhaleerd wordt uit een spuitbus onder druk, kan de huid bevroren raken”, zegt de Vereniging voor Alcohol en andere Drugsverslavingen (VAD).

Dit zijn de grootste risico’s:

*Hersenen: Op langere termijn is lachgas gevaarlijk voor mensen met een vitamine B12-tekort. Langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot beschadiging van het zenuwstelsel en de hersenen. Het begint met hoofdpijn, duizeligheid en evenwichtsstoornissen, maar het kan eindigen in bewusteloosheid.

*Gehoor: Wie verkouden is en het gevoel heeft dat alles in zijn hoofd dicht zit, loopt extra risico. Door het lachgas neemt de druk in je hoofd extra toe en kunnen je trommelvliezen scheuren met zware gehoorproblemen of zelfs doofheid als gevolg.

*Keel en longen: Afblijven is de boodschap. Maar wie het toch eens wil proberen, moet het lachgas eerst in een ballon spuiten. Nooit rechtstreeks in de mond. Het is immers zo koud dat je lippen, tong, keel en longen kunnen bevriezen.

*Ogen: kan leiden tot ernstige irritaties van ogen en neus.

*Vruchtbaarheidsproblemen: Te lang en overmatig gebruik van lachgas kan leiden tot onvruchtbaarheid en zelfs tot impotentie.

“Kortom, je speelt met je gezondheid voor enkele minuten plezier. Denk beter twee keer na vooraleer je lippen aan zo’n ballon zet”, zeggen hulpverleners.