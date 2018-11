Daar is de winter: overdag niet warmer dan 5 graden, ’s nachts overal vrieskou

Het is mooi geweest, de zomer en de herfst. De temperaturen zijn bijna iedere dag vlotjes boven de 10 graden uitgestegen. Maar daar lijkt nu stilaan een einde aan te komen. Vanaf begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 5 graden en ’s nachts gaat het op de meeste plaatsen vriezen.

Woensdag verwachten we, na het optrekken van het ochtendgrijs, een rustige en droge najaarsdag met mooie zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden. Het blijft relatief zacht met temperaturen tussen 9 en 13 graden.

Donderdag wordt langs de westflank van een hogedrukgebied boven Centraal-Europa zachte lucht naar onze streken geduwd. Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we zacht en zonnig weer met maxima van 10 tot 15 graden.

Weerkaart voor dinsdag. Het wordt niet warmer dan 5 graden. Foto: KMI

Vanaf vrijdag zorgt een krachtig hogedrukgebied boven Rusland en Oost-Europa stilaan voor de aanvoer van koudere landlucht over het continent. We verwachten meer verspreide en soms hardnekkige nevel, mist en lage wolken. Overdag krijgen we hier en daar wel de zon te zien. Het wordt niet warmer dan 8 tot 11 graden.

Volgend weekend schuift het hogedrukgebied door naar Scandinavië en wordt koude en droge landlucht over onze streken aangevoerd. Het wordt zonnig, maar een matige oostenwind versterkt het koudegevoel. Het kwik komt niet meer boven de 10 graden uit en ’s nachts gaat het licht vriezen.

Begin volgende week wordt het nog kouder. Overdag wordt het niet warmer dan 5 graden en op de meeste plaatsen vriest het ’s nachts. Vanuit Centraal- en Oost-Europa drijft een gure oost- tot noordoostenwind wolkenvelden in onze richting.