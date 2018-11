Antwerpse ring versperd richting Nederland door zwaar ongeval met vier vrachtwagens en twee auto’s

Antwerpen - De Antwerpse ring is in de richting van Nederland bijna volledig versperd ter hoogte van Antwerpen-Oost. Daar vond een grote botsing plaats tussen vier vrachtwagens en twee personenauto’s. De hinder kan nog heel lang duren, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. Rijd dus om als het kan, luidt het advies.

Op de Antwerpse ring (R1) richting Nederland zijn dinsdagmiddag omstreeks 13.20 uur vier vrachtwagens op elkaar ingereden ter hoogte van Antwerpen-Oost. Ook twee personenauto’s waren betrokken bij het ongeval. De vrachtwagens zijn zwaar beschadigd en versperden aanvankelijk de volledige hoofdrijbaan. Inmiddels is er een “minimale doorgang” gecreëerd, stelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het verkeer staat er echt praktisch stil. De situatie is volledig vastgelopen.”

Foto: bfm

De hinder wordt verergerd doordat er takelwerkzaamheden aan te pas zullen moeten komen. “Het is gedeeltelijk onder een brug gebeurd, dus takelen wordt niet evident”, zegt Bruyninckx nog. “We raden alle verkeer aan om de Antwerpse ring de komende uren te vermijden.”

Het ongeval zorgt al meteen voor een lange file over de hele lengte van de R1 tot Antwerpen-Oost. “Vanop de E17 is het bijvoorbeeld al stapvoets rijden vanaf parking Kruibeke, dat is maar liefst 15 kilometer voor de versperring”, zegt Bruyninckx. “De Liekenshoektunnel is dan ook tolvrij gemaakt richting Nederland. Het verkeer over langere afstand van Antwerpen en Gent naar Hasselt raden we aan om via Brussel om te rijden.”

Foto: bfm