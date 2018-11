Is dit de leider van een nieuwe generatie verdedigers? Zinho Vanheusden bloeit helemaal open

Het geduld van Zinho Vanheusden is lang op de proef gesteld. Na de basisplaats in de vernedering in Sevilla (5-1) moest hij het twee maanden doen met hier en daar een invalbeurt van een minuutje, maar vorige week in Krasnodar kreeg hij zijn kans en greep hij die met beide handen. Zondag tegen Kortrijk bevestigde het Limburgse toptalent. “Hij wordt een hele grote”, dixit Mehdi Carcela.