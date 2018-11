De droom van Theo Francken: “Een eliteschool voor iedereen, niet enkel zoontjes van advocaten en dokters”

Door zijn drukke bezigheden als staatssecretaris voor Asiel en Migratie is het nu niet aan de orde, maar Theo Francken weet al goed wat hij zou willen doen als hij geen deel meer uitmaakt van de regering. “Ik droom ervan om een school op te richten”, zei Francken maandag op Radio 1. “Elitair aan de uitstroom, niet aan de instroom.”

Theo Francken is pedagoog van opleiding en ziet daar ooit nog een toekomst voor hem weggelegd. Dat kwam hij vertellen in het programma De Wereld van Sofie, dat maandag draaide rond de elite. En een eliteschool, dat is de droom van de staatssecretaris.

“Het is al jaren mijn droom”, aldus Francken, “om een school op te richten die elitair is aan de uitstroom, niet aan de instroom. Het mag geen school zijn waar enkel plaats is voor de zoontjes van advocaten en dokters, maar voor iedereen. Ik heb er ooit een slogan voor bedacht: solidair maar niet socialistisch, elitair maar niet blank.” Hij ziet zijn droomschool als een secundaire school, waar ASO, TSO en BSO aangeboden moet worden.

Brede instroom

Elite mag voor sommigen dan een vuil woord zijn - “Ik kreeg Caroline Gennez al eens over me heen toen ik het gebruikte” - Francken deinst er niet voor terug. “In België moet alles socialistisch en gelijk zijn. Niemand zou daar in de VS aanstoot aan nemen.”

Niet te zacht

Op die school wil Francken elk talent van de leerlingen aanspreken. “Dat kan. Met een goed leerkrachtenkorps, dat gezag en autoriteit heeft en punten aftrekt voor dt-fouten.” Een te zachte aanpak werkt niet volgens de staatssecretaris. “Kennisoverdracht moet centraal staan. We moeten niet redeneren dat mensen zich alleen maar goed in hun vel moeten voelen of alleen maar op Wikipedia moeten kunnen zoeken. Bepaalde ijkpunten, zoals de Boerenkrijg of de onafhankelijkheid van België, zijn wel degelijk belangrijk om te kennen.”

Francken zegt te streven naar een sterkere samenleving. "Een sterker Vlaanderen, dat klaar is voor de toekomst. Dat doe je door sterkere, ondernemende leerlingen af te leveren die ook hun weg vinden naar de non-profitsector.”

Ook de staatssecretaris stelt vast dat vandaag niet iedereen mee kan in het onderwijs. “Je kan een stuk corrigeren in het onderwijs, maar niet volledig. Wat wel duidelijk helpt, is participatie van de ouders. Daar zou ik zwaar op inzetten: de betrokkenheid van de ouders verhogen, bijvoorbeeld door ze te verplichten om naar oudercontacten te komen.”