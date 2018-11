Nicolas Lombaerts na eerste basisplaats: “Weet niet of het iets aan situatie zal veranderen”

Vorige vrijdag was het nog moeilijk voor spelers en trainer om het positieve van de match op Antwerp te onthouden, maar vier dagen later moet de frustratie rond de VAR-toestanden toch al plaatsgemaakt hebben voor optimisme. Oostende speelde één van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Verdediger Nicolas Lombaerts, die pas voor het eerst dit seizoen mocht meespelen, had daar ook verdienste aan.

“Ik ben tevreden over mijn ploeg. Wat er van deze wedstrijd had kunnen komen, zullen we nooit weten. Maar dat ligt niet aan mijn ploeg, wel aan de arbitrage”, was Gert Verheyen duidelijk na de wedstrijd ...