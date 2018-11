Samen met Xavier Mercier was Paul Nardi de meest regelmatige speler van Cercle Brugge in de heenronde. De meest bepalende ook, want de doelman pakte aardig wat punten. Zaterdag tegen Waasland-Beveren werd het een rustige avond.

Doelman Paul Nardi is – op Miguel Vandamme na – de speler met de langste staat van dienst bij Cercle. Hij kwam eind 2017, hield de ploeg in 1B, werd er in maart kampioen en is goed op weg om ook het behoud ...