Voormalige concentratiekampbewaker (94) “wist niets van massamoord”

Een 94-jarige man die in Duitsland terechtstaat voor medeplichtigheid aan de massamoord op gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in een concentratiekamp in Polen, heeft op de eerste zitting gezegd dat hij uit schrik niet in opstand durfde komen tegen zijn oversten.

De beschuldigde was 18 jaar, toen hij als kampbewaker actief was in kamp Stutthof, dichtbij de huidige Poolse stad Gdansk, van juni 1942 tot september 1944. De man staat terecht voor de jeugdrechter, omdat hij ten tijde van de feiten nog geen 21 jaar was.

De verdediging heeft op de openingszitting in Münster een brief van de beschuldigde voorgelezen. Daarin zegt hij de wreedheden niet te willen betwisten die er gepleegd werden, maar hij zegt dat hij destijds niets afwist van de verschrikkelijke omstandigheden waarin de slachtoffers werden gevangen gehouden. “Als 18-jarige wist ik niet dat er systematisch massamoorden werden gepleegd”, zegt de man. Hij formuleert nergens in zijn brief verontschuldigingen aan het adres van de slachtoffers of overlevenden van het kamp.

SS

Volgens de aanklager heeft de man nochtans meegeholpen aan de moord op honderden gevangenen in het kamp tussen 1942 en 1944. Naar eigen zeggen was de man, die in het door de Duitsers bezette deel van Roemenië was geboren, ongeschikt verklaard voor het front. Daarom werd hij ingedeeld bij de Schutzstaffel van Hitler, de paramilitaire organisatie SS.

In het KZ van Stutthof zijn naar schatting 65.000 mensen vermoord.