Stoelendans in Witte Huis gaat voort: “Trump gaat opnieuw een minister ontslaan”

Donald Trump maakt zich op voor een zoveelste stoelendans. Een week na het ontslag van Jeff Sessions is het nu Kirstjen Nielsen, minister van Binnenlandse Veiligheid, die op de wip zit. De president heeft al aan meerdere adviseurs gezegd dat hij haar gaat ontslaan, meldt The Washington Post.

Trump zou deze week samen met Nielsen de Amerikaanse troepen in Texas bezoeken, maar liet vorige week weten dat het bezoek niet doorging. Na die aankondiging heeft hij het voorbije weekend aan zeker vijf (ex-)leden van de regering gezegd dat hij het genoeg geweest vindt en Nielsen gaat ontslaan. De aankondiging zou deze week nog komen.

Geheel als een verrassing komt dat niet. Maandenlang is de president al aan het klagen over het beleid van Nielsen op het vlak van immigratie en de versterking van de grenzen. Hij zou een vervanger aan het zoeken zijn die meer bereidwilligheid toont om zijn ideeën slaafs uit te voeren.

Tegenkanting

Niet iedereen is gewonnen voor een ontslag van Kirstjen Nielsen. Een tegenstander is John Kelly, stafchef van het Witte Huis, die het wegsturen van de minister probeert tegen te houden. Maar, zo zeggen drie van de bronnen van The Washington Post, ook de zetel van Kelly wankelt. Hij zou wel eens de volgende kunnen zijn die vertrekt.

Tyler Q. Houlton, de woordvoerder van Nielsen, wilde niet ingaan op het mogelijke vertrek. “De minister is vereerd om Binnenlandse Veiligheid elke dag te leiden en wil de agenda van de president op het vlak van veiligheid uitvoeren om de Amerikanen zo te beschermen tegen alle mogelijke gevaren.”

Volgens collega’s van Nielsen is de minister zelf ook al enkele maanden ongelukkig. Trump heeft haar al gekleineerd, openlijk bekritiseerd en bestempeld als een “Bushie” omdat ze ook onder George W. Bush diende. Dat laatste deed hij om duidelijk te maken dat hij twijfelt aan haar loyaliteit. Maar de minister zou een probleem hebben met opstappen voor het 6 december is, de dag waarop ze een jaar in dienst zal zijn.