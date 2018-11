Mpoku aanvaardt excuses van Kortrijk-fan die apengebaren maakte: “We maken allemaal fouten”

KV Kortrijk moet een straf vrezen voor mogelijk racistisch gedrag vanuit de tribunes naar enkele Standard-spelers. De Congolees Paul-José Mpoku had na de wedstrijd geklaagd dat er apengebaren werden gemaakt naar hem en ploegmakker Christian Luyindama. Eén supporter voelde zich aangesproken en bood Mpoku zijn excuses aan, die door de speler meteen werden aanvaard.

LEES OOK. Mpoku klaagt over racisme in Kortrijk: “Het is altijd hetzelfde hier, waarom grijpen ze van bovenaf niet in?”

Scheidsrechter Wesley Alen had het incident niet opgemerkt, maar de match delegate (dewedstrijdcontroleur die namens de voetbalbond de supporters in het oog houdt) heeft het wel opgenomen in zijn verslag. Het bondsparket kan nu een straf vorderen bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. Kortrijk riskeert een geldboete, wedstrijden achter gesloten deuren, verplichte preventiecampagnes en niet-toekenning van de punten (maar Kortrijk verloor zo al de match met 0-2).

Kortrijk zegt dat er geen proces-verbaal is opgemaakt door de politie en dat de veiligheidsverantwoordelijke op de beelden geen racistisch gedrag heeft opgemerkt. Maar dat de club, indien de ­feiten zijn bewezen, zelf maatregelen zal nemen tegen de schuldige(n?). Alvast één schuldige bood via Instagram bij Mpoku zelfs zijn verontschuldigingen aan. “I’m very sorry, I’m not a racist... het waren de emoties na een match waarin Kortrijk veel beter was…”

Mpoku maakte meteen publiek dat hij de excuses aanvaardt: “We maken allemaal fouten. Belangrijkste is eruit te leren. Geen probleem...”

KVK werd eerder al veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro voor een vermeend racistisch incident met de Nigeriaanse Standard-speler Uche ­Agbo eind december 2017. (vdm, bfa, fbu)