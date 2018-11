Kluizenkraker afgeschilderd als liegende psychopaat: “Amper officiële inkomsten, maar toch een zeer luxueus bestaan”

Antwerpen -

Kristof D.R., die ooit zelfs zijn eigen advocaat Jan De Man bestal, huurde twee kluizen in de KBC-toren in Antwerpen. Op 6 november 2013 fietste hij rustig naar de bank, naar eigen zeggen om zijn boekhouding, wat goud en oude munten uit zijn kluizen te halen. Maar wat volgde was een ongeziene kraak.