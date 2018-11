Hulpverleners zetten alles op alles om dieren uit verwoestende bosbranden te redden

Bij de bosbranden in het noorden van Californië zijn intussen al meer dan 40 doden geteld. Reddingswerkers zetten alles op alles om de vuurzee te bestrijden en inwoners tijdig te evacueren. Op heel wat foto’s is te zien dat ze ook met het lot van de vele hulpeloze viervoeters in het gebied begaan zijn. Geïmproviseerde dierenklinieken en hulporganisaties doen er alles aan om de dieren uit de buurt op te vangen en te verzorgen.

In het noorden van Californië huizen tal van diersoorten: van herten, zwarte beren en elanden over eekhoorntjes, wasberen en vossen. Foto’s tonen hoe hulpverleners doen wat ze kunnen om ook die bewoners een veilige opvangplek te bezorgen. Voor dieren die al gewond zijn door de verschroeiende branden, wordt hulp voorzien in geïmproviseerde dierenklinieken en asielen.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

UPDATE: “Bunny is doing ok but still a long way to go. He is taking food and water from a syringe and takes his medication like a champ. The white stuff is the antibiotic cream that heals burns.” He’s still on pain meds too. pic.twitter.com/Oq4o7xMfCh — VC Animal Services (@VCAnimalService) 10 november 2018

288 disaster pets currently under VCAS care + 690 already in our care. 978 TOTAL! When will it stop?! Pray for an end to the #WoolsyFire. pic.twitter.com/kzmLO8Mby9 — VC Animal Services (@VCAnimalService) 12 november 2018