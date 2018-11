Europa werkt aan noodplan brexit

Brussel - De Europese Commissie bereidt een actieplan voor dat Brussel moet behoeden voor een mogelijk no deal-scenario met de Britten. Het gaat onder meer om noodmaatregelen rond reisvisa van en naar het Verenigd Koninkrijk, luchtvaart en klimaatbeleid.

Europa schakelt de voorbereidingen op een wanordelijke brexit een versnelling hoger. Als er voor 30 maart volgend jaar geen terugtrekkingsakkoord geratificeerd is, hebben Europese regels vanaf middernacht geen enkel effect meer in Groot-Brittannië. Om de gevolgen voor Brussel zo beperkt mogelijk te houden in dat geval, heeft de Europese Commissie nu een soort noodplan opgesteld.

Dat plan identificeert een aantal prioriteiten waar onmiddellijk maatregelen nodig zullen zijn, zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans dinsdagmiddag vanuit Straatsburg. Het gaat om reis- en verblijfsvisa, financiële diensten, luchtvaart, douane, gezondheidsregelgeving, het delen van privégegevens en klimaatbeleid, allemaal beleidsdomeinen “waar het essentieel is om de belangen van de EU te beschermen maar waar voorbereidend werk op dit moment niet mogelijk is”, zei Timmermans.

Om welke maatregelen het dan precies zou gaan, is nog niet duidelijk. “Dit is niet alleen een werk voor de Commissie, maar ook van de nationale, regionale en lokale niveaus én de economische actoren”, aldus Timmermans. Wat wel vaststaat: de maatregelen moeten tijdelijk zijn en unilateraal worden goedgekeurd door alle lidstaten. Bovendien moeten ze verenigbaar zijn met de huidige Europese wetgeving.

“Een akkoord met Groot-Brittannië is veruit onze optie van voorkeur, maar we moeten ons voorbereiden op alle mogelijkheden. Dat is gewoon een vorm van fatsoenlijk huisvaderschap”, zei Timmermans. “Het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk zal sowieso ontwrichting met zich mee brengen, deal of geen deal.”

Volgens de Nederlandse Eurocommissaris zijn er momenteel “heel intensieve onderhandelingen” aan de gang met Londen. “Er wordt vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet.”

De Britse premier Theresa May heeft haar erg verdeelde regering intussen opgeroepen om voor morgen/woensdag tot een akkoord te komen over de ‘backstop’, brexit-jargon voor de oplossing voor de Ierse grens. May wil de knopen met de EU deze maand nog doorhakken op een Europese top, om het verdrag dan voor het kerstreces door het Britse parlement te loodsen.

Verblijfsvisa voor Britten

De Europese Unie wil de verplichte verblijfsvisa voor Britten in de EU na de brexit laten varen, maar alleen als Londen hetzelfde doet voor EU-onderdanen. Dat heeft Eurocommissaris Frans Timmermans dinsdag aangekondigd.

De beslissing maakt deel uit van het noodplan waar de Europese Commissie aan werkt in geval van een no deal-scenario. In dat geval hebben de Europese regels vanaf 30 maart 2019 geen enkel effect meer in het Verenigd Koninkrijk, wat onzekerheid met zich meebrengt voor de EU-onderdanen in het Verenigd Koninkrijk.

De Europese Commissie stelt nu voor om de visaverplichtingen voor Britten te schrappen. Inwoners van Groot-Brittannië die na de brexit naar de Schengenzone willen reizen, zouden dat kunnen zonder een visa op voorwaarde dat ze niet langer dan 180 dagen blijven. Al is die geste wel afhankelijk van de Britse “wederkerigheid”, benadrukte vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans. “Groot-Brittannië moet hetzelfde doen voor alle Europese lidstaten.”

Britse toeristen moeten wel nog altijd voldoen aan de regels voor derde landen. Het gaat dan onder meer om grenscontroles in luchthavens.

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een terugtrekkingsakoord zitten intussen nog altijd vast op de Ierse grenskwestie. Zowel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk als binnen de Britse regering zelf bestaat daar nog onenigheid over. De Britse premier Theresa May heeft haar ministers intussen op geroepen om dringend met een eensgezind standpunt te komen. May wil het akkoord deze maand nog beklinken op een Europese top, om het dan voor het kerstreces door het parlement te loodsen