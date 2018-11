Coalitiegesprekken tussen Open VLD, SP.A en N-VA zijn rond in Aarschot, Gwendoline Rutten burgemeester

Aarschot - Open Vld, SP.A en N-VA hebben hun gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie in Aarschot met succes afgerond. Vrijdag zal het nieuwe bestuursakkoord tijdens een persontmoeting worden voorgesteld. Dat is uit goede bron vernomen. Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open VLD, wordt zoals verwacht de nieuwe burgemeester.

Na een bitse kiescampagne waarbij burgemeester André Peeters (CD&V) en schepen Gwendolyn Rutten (Open VLD) herhaaldelijk met mekaar in de clinch gingen werd Open VLD op 14/10 met een winst van 6 zetels tot een totaal van 10 de grote overwinnaar van de verkiezingen. Open VLD nodigde hierop SP.A (4 zetels) en N-VA (3 zetels) uit voor coalitiegesprekken. De drie partijen hebben een meerderheid van 17 op 29 zetels. CD&V, dat 5 zetels verloor en er 7 overhield, valt hiermee voor het eerst in 30 jaar buiten de coalitie.

De SP.A-verkozenen kunnen momenteel echter de burgemeestersvoordracht van Gwendolyn Rutten nog niet tekenen omdat ze gebonden zijn aan een voorakkoord dat enkele jaren geleden gesloten werd met CD&V en Groen. Die drie partijen hebben samen echter één zetel tekort om een meerderheid te kunnen vormen. Om dit voorakkoord te kunnen ontbinden zal naar verluidt moeten gewacht worden op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad begin januari, waar vastgesteld kan worden dat de drie geen meerderheid hebben.

In de wandelgangen van de Vlaams-Brabantse provincieraad is dinsdag uit goede bron vernomen dat de coalitievorming in Aarschot bepalend is geweest voor de samenstelling van de nieuwe deputatie die zal bestaan uit N-VA, CD&V en Open VLD. De tandem Open VLD-N-VA in Aarschot zou aan de basis liggen van het feit dat beide partijen ook tijdens de onderhandelingen in Vlaams-Brabant meteen hun lot aan elkaar koppelden. Dat CD&V in Vlaams-Brabant niet langer met SP.A wou regeren zou dan weer het gevolg zijn van het feit dat SP.A het vermelde voorakkoord in Aarschot verbrak om met Open VLD te gaan onderhandelen. Vlaams-Brabant wordt nu bestuurd door een coalitie van CD&V, SP.A, Open VLD en Groen.