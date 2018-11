Rode Duivels: Januzaj voelt zich aanvaard door publiek, Tielemans wil de zorgen met Monaco van zich afzetten

De Rode Duivels hebben de voorbereiding richting laatste groepswedstrijden van de Nations League ingezet. Donderdag IJsland thuis, zondag Zwitserland uit. Youri Tielemans en Adnan Januzaj mochten alvast opdraven om hun verhaal te doen.

Vooral Youri Tielemans was druk bevraagd. De middenvelder van AS Monaco verkeert met zijn club in diepe crisis en dat bleef niet onbesproken. “Ik heb zo’n slechte periode met mijn club nog nooit meegemaakt”, stelde hij. “Het is een moeilijke situatie dat we sinds de eerste match niet meer konden winnen. We hebben een zege nodig om uit die periode te komen. Maar het is ook een leerrijke periode voor mij.”

Als dure aankoop op een centrale positie is er heel wat kritiek op het niveau dat de gewezen Anderlecht-speler haalt. “Daar probeer ik niet op te letten”, haalt Tielemans de schouders op. “Kritiek zal er altijd zijn. Maar ik luister alleen naar de trainer. Ik probeer mijn ding te doen, hard te werken, de ploeg op sleeptouw te nemen. Op mijn positie is het belangrijk om veel te praten met de ploegmaats. Maar eens we een tegendoelpunt krijgen, gaat het altijd minder met ons spel. We beginnen altijd goed aan de wedstrijden, we moeten gewoon eens winnen.”

Tegen Club Brugge lukte dat alvast niet. De ‘Ket’ kreeg een droge nul-vier om de oren. Tielemans: “De match tegen Club Brugge was een dieptepunt. We beginnen goed aan de wedstrijd, krijgen twee kansen, maar scoren niet. En dan zakken we weg.”

En dat ondanks de komst van Thierry Henry. De voormalige T3 van de Duivels is sinds kort sportief leider bij Monaco. “Bij Monaco houdt Henry iets meer afstand van de spelers dan bij de Rode Duivels”, weet Tielemans. “Als hoofdtrainer is dat logisch. Zijn manier van werken is verder dezelfde. Heel nuchter en cool naast het veld, hard werken op het veld. Hij is een beetje geschrokken omdat we niet de resultaten halen die we moeten halen. We werken goed op training, maar eens we in de wedstrijd zitten, blokkeren we. Dat moet eruit. Hij is ontgoocheld over de situatie, maar wel tevreden met de manier waarop we op training werken.”

Een mens zou haast vergeten dat Tielemans momenteel bij de Rode Duivels zit. Wat verwacht hij? “Ik hoop dat ik kan spelen tegen IJsland en Zwitserland. Dat is altijd het doel als ik naar de Rode Duivels kom.”

Ontspannen Januzaj

Adnan Januzaj kreeg heel wat minder netelige vragen. De middenvelder van Real Sociedad is sinds kort opnieuw inzetbaar na een vervelende knieblessure. “Ik weet niet of mijn speelkansen zijn gegroeid”, klinkt het. “Ik ben lang geblesseerd geweest na het WK maar ben nu al drie weken klaar en dus ook klaar om te spelen. Er zijn veel spelers geblesseerd en vermoeid. Ik hoop op speelkansen maar weet het nog niet.”

De jonge Belg voelt zich alvast klaar voor een belangrijke rol bij de Duivels. Januzaj: “Ik ben nu 23 jaar. Nu moet ik naar mijn beste niveau groeien. Ik heb meer maturiteit, vooral tijdens de wedstrijden. Mentaal ben ik echt sterker geworden. Ik ben content bij Real Sociedad. Ik voel me er goed en kan er spelen in een groot kampioenschap. Ik heb goede ploegmaats.”

Voor Januzaj zijn de wedstrijden in het kader van de Nations League geen verplichte nummers. “Ik vind de Nations League wel interessant. Als we dat kunnen winnen, is dat te vergelijken met een Champions League of een EK of WK.”

Buiten zijn twee WK-selecties heeft Januzaj de Belgische fans nog maar weinig kunnen tonen. Zijn WK-treffer tegen Engeland heeft hem echter heel wat bijgebracht, daar is hij van overtuigd. “Ik voel me aanvaard door het Belgische publiek. Ik denk dat ik op het WK wel wat krediet heb gewonnen. De mensen kenden me niet, want ik speelde niet veel in België.”