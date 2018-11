De Rode Duivels zijn om 17u begonnen aan hun eerste veldtraining ter voorbereiding op de partij tegen IJsland, nu donderdag. Eden Hazard is opnieuw van de partij maar dat kan niet van iedereen worden gezegd.

Maar liefst vier Rode Duivels bleven ook vandaag binnen. Nacer Chadli (ribben), Romelu Lukaku (hamstring), Dennis Praet (heup) en Yannick Carrasco (jetlag) lieten de veldtraining voor wat ze was en bleven binnen. Over hun verdere staat van paraatheid is er nog geen informatie.