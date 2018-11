Dader ‘Dampoortmoord’ ontkent dat hij zijn vrouw wou doden

Gent - De 44-jarige man Salah E. die in augustus 2016 zijn ex-vrouw op straat neerstak aan de Dampoort in Gent, vraagt in beroep een lichte straf dan de 32 jaar die hij kreeg in eerste aanleg. Hij ontkent dat hij zijn vrouw wou doden. Hij bracht zijn vrouw op klaarlichte dag meer dan twintig messteken toe. De 31-jarige vrouw overleed twee dagen na de steekpartij aan haar verwondingen.

De steekpartij gebeurde op 28 augustus 2016 rond 14.20 uur aan de Koopvaardijlaan in Gent. De man stapte uit een wagen en liep op het slachtoffer af. De vrouw kreeg tussen de twintig en dertig messteken en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. De verdachte, de 44-jarige Salah E. uit Boom, werd op de avond van de feiten opgepakt. Hij werd toen aangehouden voor poging tot moord, maar omdat de vrouw twee dagen later aan haar verwondingen overleed, kregen de feiten de kwalificatie moord.

De feiten kaderden binnen de sfeer van intrafamiliaal geweld, zo bleek uit verder onderzoek. De vrouw was al een tijd op de vlucht voor haar ex en verbleef in een vluchthuis in Gent. Volgens haar familie had de man haar al verschillende keren bedreigd maar werd haar verhaal niet ernstig genomen.

In eerste aanleg werd de man veroordeeld tot 32 jaar cel. Hij tekende beroep aan. Maar in tegenstelling tot in eerste aanleg, houdt hij niet langer vol dat hij handelde in een onweerstaanbare drang. Toch blijft zijn advocate erbij dat hij niet de intentie had tot doden en al helemaal niet rondliep met een plan. “Dat mes lag al maanden in zijn wagen.” Ook de doodslag betwist ze. “Had hij het bewust en planmatig gedaan, hij had het zeker niet gedaan op straat op klaarlichte dag en al zeker niet in het bijzijn van zijn kinderen”, pleitte Olivia De Lille. Ze vraagt het hof dan ook de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen, met ongewild de dood tot gevolg.

De man zegt spijt te hebben van wat er is gebeurd.

Vonnis op 11 december.