Frontale botsing in Diksmuide: auto’s in gracht, chauffeurs gewond

Diksmuide - In Diksmuide vond een frontale botsing plaats tussen twee personenwagens. Beide auto’s belandden in de gracht, de chauffeurs werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond omstreeks 16.30 uur plaats in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Twee wagens botsten er frontaal op elkaar en belandden in de gracht. De schade is groot. Beide chauffeurs raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, de brandweer plaatste een signalisatiewagen zodat het verkeer beurtelings kan passeren.