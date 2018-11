Vlaamse overheid moet galerijhouder 32.000 euro betalen voor onterecht gerooide meidoornhaag

Brugge - Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in 2014 ten onrechte een beschermde meidoornhaag gerooid in Dudzele (Lissewege). Dat heeft de burgerlijke rechtbank van Brugge geoordeeld. De eigenaar uit Lissewege kreeg een schadevergoeding van bijna 32.000 euro toegewezen.

Het domein langs de Stationsweg in de Brugse deelgemeente Dudzele is eigendom van de houder van een kunstgalerij in Knokke. De man stelde in juni 2014 tot zijn grote verbazing vast dat zijn haag verdwenen was. Het Agentschap Wegen en Verkeer bleek de 350 struiken van de beschermde meidoornhaag gerooid te hebben.

De eigenaar van de haag nam een advocaat in de arm en eiste een schadevergoeding van bijna 50.000 euro. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer bevond de haag zich niet op de grond van D.H., maar dat werd weerlegd door een gerechtsdeskundige. De advocaat van de verweerder merkte ook op dat de haag verwilderd was, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond voor fietsers.

LEES OOK.Metershoge haag onherstelbaar beschadigd of net fietsers gered? Dit dossier is een stevige kluif voor rechter

De rechter oordeelde dat het Agentschap Wegen en Verkeer in de fout ging door de meidoornhaag te rooien. “Uit de foto’s kan niet worden afgeleid dat rooien noodzakelijk was. Normaal snoeien zou hebben volstaan voor de veiligheid op het fietspad en de afwatering”, klinkt het in het vonnis.

D.H. kreeg uiteindelijk een schadevergoeding van net geen 32.000 euro toegewezen. De Vlaamse overheid moet ook opdraaien voor de gerechtskosten van ruim 8.000 euro.