Het onwaarschijnlijke verhaal van Lauretta die een overvaller net lang genoeg aan de praat hield

Laten we samen rustig gaan zitten en tellen hoeveel de buit bedraagt. Dan trakteer ik je op een pint. Met die woorden heeft Lauretta Mankowski, de vriendin van burgemeester Michel Baert van Boortmeerbeek, een overvaller van café ’t Hoekske in Keerbergen maandagavond overtuigd om nog even te blijven. De politie rekende de man in.