Bijna 5.000 pv’s voor onrechtmatig gebruik pechstrook op snelwegen in 2017

Brussel - De politie heeft in 2017 4.809 inbreuken geregistreerd op het onrechtmatig gebruik van de pechstrook op snelwegen

Daarmee komt een einde aan de forse stijging van het aantal inbreuken in de jaren voordien, van 3.718 in 2014 tot 5.840 in 2016. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

Opvallend is dat het grootste deel van de inbreuken zich in 2016 en 2017 situeerde in het Vlaams Gewest. In 2017 werden 3.672 (76,3 procent) van de inbreuken in het Vlaams Gewest geregistreerd, tegenover 1.088 (22,6 procent) in Wallonië en 49 (1,01 procent) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook in 2016 was Vlaanderen goed voor 74,9 procent van de overtredingen.