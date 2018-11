Onbekende man schiet vrouw zomaar in arm terwijl ze vuilbakken buitenzet

Ze had net ontbijt gemaakt voor haar dochter en zette daarna het vuilnis buiten. Maar daar liep het mis: een onbekende man schoot de 39-jarige Nederlandse vrouw in haar arm. Zomaar. Vandaag is de dader nog altijd niet gevat en deelde de politie bewakingsbeelden in de hoop op een gouden tip.

Bewakingsbeelden uit Best, in het Nederlandse Brabant, tonen hoe een mysterieuze man een 39-jarige vrouw zomaar in haar arm schiet. De vrouw bloedde hevig en kreunde van de pijn waardoor haar tienerdochter kwam kijken wat er aan de hand was. "Mijn dochter heeft koelbloedig gehandeld", aldus het slachtoffer. "Ze duwde een handdoek tegen mijn wonde om het bloeden te stoppen, en belde naar de hulpdiensten en haar vader."

De beelden, die gemaakt zijn op 7 mei, zijn maandag vrijgegeven door de Nederlandse politie. Ze hebben de dader nog altijd niet gevat, en hopen via deze weg hulp te krijgen.