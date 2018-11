Eieren uit de rekken gehaald wegens PCB-besmetting

Het voedselagentschap heeft bij een monstername verhoogde PCB-waarden ontdekt in eieren. Handelaars wordt gevraagd om de eieren niet meer te verkopen, klanten mogen ze niet consumeren. De eieren zijn intussen verdeeld in winkels over gans het land.

In het kader van zijn autocontrole heeft een bio-leghennenbedrijf een routine monstername uitgevoerd bij de gelegde eieren. De resultaten van de analyses, gisteren maandag, tonen een overschrijding van de norm aan voor PCB’s (polychloorbifenyl), zo laat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zopas weten.

Het desbetreffende lot eieren, met code 0BE3133, werd in verschillende detailhandels in België verdeeld. Consumenten die eieren van dit lot hebben, wordt gevraagd om deze niet te verbruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Winkeliers is intussen gevraagd om de eieren onmiddellijk uit de rekken te halen. Dat zou intussen moeten gebeurd zijn, zegt het FAVV.

PCB’s zijn schadelijk voor de mens. Er wordt nu onderzocht hoe de besmetting kon gebeuren.

Het FAVV houdt het risico op besmetting met PCB’s in de voedselketen scherp in de gaten. Elk jaar neemt het Agentschap stalen van voedingswaren en dierenvoeder. In 2017 heeft het Agentschap 1519 stalen genomen, waar 99,5% conform was.

Naar aanleiding van het vaststellen van deze besmetting en met het oog op de bescherming van de consument vraagt het voedselagentschap om na te gaan of zij eieren hebben waarop de code 0BE3133 gedrukt staat en vraagt hen deze eieren niet te consumeren.