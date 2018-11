Voormalig Italiaans bondscoach Gian Piero Ventura verlaat rode lantaarn Chievo al na één maand

Voormalig bondscoach van Italië Gian Piero Ventura (70) heeft maar één maand aan het roer gestaan van Chievo Verona. Het contract van de voormalige Italiaanse bondscoach werd ontbonden, zo meldt de Serie A-club dinsdag. In de vier wedstrijden onder Ventura pakte Chievo slechts één punt.

Na het 2-2 gelijkspel van zondag tegen Bologna had Ventura volgens verschillende media zijn spelers meegedeeld dat hij zou opstappen. De naam van Domenico Di Carlo, die de club in het verleden al twee periodes (2008-2010 en 2011-2012) trainde, doet de ronde als opvolger van Ventura. Die moest eind 2017 opstappen als bondscoach, nadat hij er niet in geslaagd was de Azzurri te plaatsen voor het WK in Rusland.

Chievo Verona staat na twaalf speeldagen op de laatste plaats in de Serie A met 0 punten. De club kreeg aan het begin van dit seizoen drie punten in mindering vanwege gesjoemel in de boekhouding.