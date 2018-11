Meerdere doden bij incident in bedrijfspand in Enschede

In het Nederlandse Enschede (bij Twente) zijn dinsdagavond ‘meerdere doden’ gevallen. Dat bevestigt de Nederlandse politie. De omgeving is afgesloten. Voorlopig zou er niemand aangehouden zijn.

In een handelspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede zouden verschillende schoten zijn gevallen. Al is het volgens de politie nog niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Maar er zouden verschillende doden zijn gevallen, zo is intussen bevestigd. Volgens getuigen ter plaatse hebben ze gezien hoe twee lichamen werden weggebracht.

De politie is massaal ter plaatse en boven de wijk hangt een politiehelikopter. Omwonenden zeggen dat het de jongste dagen opvallend onrustig was in de buurt.

Over de omstandigheden is weinig bekend. De politie wil voorlopig niet bevestigen wie de slachtoffers zijn en of ze effectief zijn neergeschoten. En zo ja, door wie.

Er is nog altijd sporenonderzoek aan de gang en er is al een oproep geweest naar getuigen.

Er heeft zojuist een schietincident plaatsgevonden in een huis aan de Van Leeuwenhoekstraat in #Enschede. We doen nu onderzoek in de woning. Meer informatie volgt later via dit account. ^sk — Politie Enschede (@POL_Enschede) 13 november 2018

Bij ons is Enschede vooral bekend van de vuurwerkramp. Bij de ontploffing van een fabriek in 2000 werd een ganse wijk van de kaart geveegd en kwamen 23 mensen om.

Later meer.