Gemeentearbeiders van Dilbeek vergeten handrem op te trekken: auto bolt vijver in

Dilbeek - Enkele arbeiders van de gemeente Dilbeek zullen zich een doordeweekse klus in het gemeentelijk park nog lang herinneren. Ze vergaten de handrem van hun dienstvoertuig op te trekken. Eens de wagen begon te bollen, konden ze hem niet meer stoppen.

Tijdens snoeiwerken in het park aan het kasteel-gemeentehuis van Dilbeek liep het dinsdagnamiddag helemaal fout. Een voertuig en aanhangwagen, gebruikt om gesnoeide takken op te verzamelen, begonnen plots een bergje af te bollen en eindigden pardoes in de vijver. Vermoedelijk nadat één van de arbeiders de handrem van de auto vergat op te trekken.

De gespecialiseerde takelfirma Steps uit Zellik kwam later op de avond ter plaatse om de auto en de aanhangwagen uit het water te takelen.

Foto: jvi

De aanhangwagen zal mogelijk nog opgelapt kunnen worden. De toekomst van het voertuig ziet er veel minder rooskleurig uit. Vermoedelijk is de wagen, ook gezien de ouderdom, rijp voor de schroothoop. Geen van de aanwezige arbeiders raakte gewond.

Het is het tweede voertuig van de Dilbeekse gemeentediensten dat op korte tijd betrokken raakte in een ongeval. Midden september ramde een vrachtwagen van de gemeentelijke technische dienst nog een voetgangersbrug op de Pontbeek in Zellik. Dat kon gebeuren omdat de haakarm van het voertuig blijkbaar niet helemaal was ingeklapt. De chauffeur van het voertuig werd toen ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De stabiliteit van de brug kwam gelukkig, ondanks de zware klap, niet in het gevaar.