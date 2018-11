Oproep voor verbod op freakshakes in Groot-Brittannië: “Drankje staat gelijk aan 39 lepels suiker”

In Groot-Brittannië eist de actiegroep ‘Action on Sugar’ een verbod op freakshakes met meer dan 300 calorieën. Nu hebben die fotogenieke drankjes vaak een grotesk niveau aan suiker en calorieën, en dat is erg ongezond. “Het leidt tot obesitas en tandbederf bij onze kinderen, dat is onaanvaardbaar”, klinkt het.

Freakshakes zijn milkshakes die versierd worden met chocolade, snoep, koekjes en vaak nog een extra portie slagroom. Het mierzoete drankje komt overgewaaid vanuit Australië en werd de laatste jaren erg populair in Europa. Ook in ons land, waar ze in heel wat bars en restaurants te bestellen zijn.

Maar als het van de vereniging ‘Action on Sugar’ afhangt, mag er een einde komen aan de trend en worden ze binnenkort niet meer verkocht in Groot-Brittannië. Of toch niet als ze meer dan 300 calorieën bevatten.

39 theelepels suiker

Volgens de non-profitorganisatie, dat heel wat van die drankjes onder de loep nam, is het erg onrustwekkend hoeveel suiker de freakshakes soms bevatten.

De ‘Unicorn freakshake’ bijvoorbeeld, die je enkel in de Britse restaurantketen Toby Carvery vindt, telt zo’n 1.280 calorieën én bevat maar liefst 39 theelepels suiker. Voor alle duidelijkheid: dat is meer dan de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calorieën voor een volwassene en meer dan zes keer de hoeveelheid suiker die wordt aanbevolen voor zeven- tot tienjarigen. De hoeveelheid suiker is dan weer het equivalent van meer dan vijf blikjes cola. “Verschrikkelijk ongezond”, klinkt het bij ‘Action on Sugar’.

Restaurant Toby Carvery reageerde zelf ook op de slechte score. “We werken regelmatig samen met onze leveranciers om manieren te onderzoeken waarop we het suikergehalte in onze gerechten kunnen verlagen,” aldus een woordvoerder van de keten. “Op onze website delen we bovendien alle informatie over onze producten.” De shakes zouden ook niet gericht zijn op kinderen, klonk het nog.

Drie uur joggen

Foto: Shutterstock

De British Heart Foundation berekende dat een gemiddelde 25-jarige bijna drie uur moet joggen of vijf uur lang het huis moet stofzuigen om zo’n hoeveelheid calorieën te verbranden. Een stevige fysieke prestatie waar zelfs de gemiddelde sportieveling niet zo gemakkelijk aan toekomt.

De bovengenoemde eenhoorn-shake is trouwens niet de enige boosdoener, integendeel: alle 46 drankjes die werden getest, krijgen een rood waarschuwingslabel door hun buitensporige hoeveelheid suiker. Een label dat vandaag niet door de restaurants kenbaar wordt gemaakt. En net daar knelt het schoentje, vindt voedingsdeskundige Kawther Hashem: “Het is schokkerend dat deze informatie verborgen blijft voor de consument. Het is hoogtijd dat de overheid een wetgeving invoert die transparantie verplicht.”

Labeling in restaurants?

Voor ‘Action on Sugar’-voorzitter Graham MacGregor, tevens professor hart- en vaatziekten aan de Queen Mary University in Londen, mag de overheid nog een stapje verder gaan. “Deze zeer calorierijke dranken kunnen, als ze dagelijks worden geconsumeerd, ertoe leiden dat kinderen zwaarlijvig worden en aan tandbederf lijden”, zegt hij. “Dat is onaanvaardbaar. Deze milkshakes zouden maximaal 300 kcal mogen bevatten.”

De regering bekijkt de problematiek van de drankjes en denkt na over een mogelijke calorielabeling van het menu bij restaurantketens.