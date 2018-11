En de winnaar is… dan toch een Democraat (al wil ze niet zo genoemd worden)

47 tegen 51: dat is de tussenstand in de Amerikaanse senaat een week na de midterms. Gisteren werd de democratische Kyrsten Sinema immers alsnog aangeduid als winnares in Arizona. Een flinke tegenslag voor de Republikeinen, die hun ruime meerderheid in de senaat zien slinken. Temeer omdat ook de Republikeinse zetels in Florida en Mississippi nog niet zeker zijn.