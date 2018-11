Infrabel test of drones ingezet kunnen worden tegen kabeldieven

Brussel - Dinsdagavond rond 21 uur laat Infrabel voor het eerst een civiele drone een nachtvlucht doen, op een hoogte van 150 meter boven de spoorlijn Charleroi-Mariembourg. De spoornetbeheerder wil zo testen of dergelijke toestellen ingezet kunnen worden in de strijd tegen koperdieven.

Het toestel, met een spanwijdte van 3,3 meter en uitgerust met een infraroodcamera, zal een vlucht van ongeveer een half uur maken. Het gaat om een civiele drone die buiten oogbereik van zijn piloot vliegt. De bediening gebeurt hoofdzakelijk computergestuurd op basis van vooraf ingevoerde GPS-coördinaten, maar een operator-piloot kan op elk moment, in het bijzonder tijdens de landingsfase, handmatig de bediening overnemen.

Drie vluchten per maand

Voor deze bijzondere vlucht kreeg de Belgische infrastructuurbeheerder een vrijstelling van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Wanneer het wettelijke kader dit toelaat, kan Infrabel binnen enkele maanden klaar zijn om drones in te zetten. “Op termijn zou het de bedoeling zijn om drie tot vier vluchten per maand uit te voeren met de steun van een team van de federale spoorwegpolitie, dat paraat staat om in te grijpen indien er verdacht gedrag in de nabijheid van de sporen wordt gedetecteerd”, luidt het.

Vandaag mogen enkel diensten zoals de politie, het leger, de douane of de Civiele Bescherming afwijken van het kader van het Koninklijk Besluit waarin het gebruik van drones wordt geregeld. Zo is de bediening van drones buiten oogbereik vandaag verboden, en laat de wet op camera’s Infrabel vandaag ook niet toe om met mobiele camera’s luchttoezichtsoperaties uit te voeren, zelfs niet op zijn eigen spoornet.

Vertragingen door kabeldiefstal

Het aantal kabeldiefstallen op het spoor kent sinds mei van dit jaar een heropleving, met een piek van 83 feiten in oktober alleen. Nochtans leek het fenomeen, dat zijn hoogtepunt kende in 2012, onder controle te zijn na de invoering van een actieplan. Tijdens de eerste tien maanden van het jaar werden er volgens Infrabel 261 feiten vastgesteld, tegen 104 in heel 2017. Vaak hebben ze forse vertragingen tot gevolg. Zo waren de kabeldiefstallen in oktober goed voor 18.130 minuten vertraging, of gemiddeld tien uur per dag.

De nieuwe golf van kabeldiefstallen dook eerst vooral op rond Charleroi en Luik, maar verplaatst zich sindsdien ook richting Vlaanderen. De diefstallen zijn vermoedelijk het werk van een of meerdere bendes afkomstig uit Oost-Europa.

Midden oktober hield de onderzoeksrechter nog acht verdachten aan in het kader van een onderzoek naar kabeldiefstallen bij de spoorlijnen rond Luik.