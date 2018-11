Meer dan 300 migranten uit Centraal-Amerika bereiken grens met VS: “Stap verwijderd van nieuw leven”

Enkele honderden migranten uit Midden-Amerika hebben op hun weg naar de Verenigde Staten de grensstad Tijuana bereikt. De 357 mensen kwamen dinsdag in negen bussen in het noordwesten van Mexico aan. Aan de Amerikaanse kant van de grens bevindt zich de stad San Diego in de staat Californië. De migranten vluchten voor het geweld van jeugdbendes en de slechte economische situatie in de regio.

“Ik ben gelukkig en ben nog maar een stap verwijderd van een nieuw leven in de VS”, zei José Alfredi Mejía Márquez uit Honduras aan het Duitse persbureau dpa. Hij had zich een maand geleden aangesloten bij een zogeheten migrantenkaravaan in de Hondurese stad San Pedro Sula.

Foto: REUTERS

Het grootste deel van de groep bevindt zich echter nog op 2.400 kilometer ten zuiden van de Mexicaanse stad Guadalajara. De karavaan bestaat uit ongeveer 5.000 mensen uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Hun doel is de Verenigde Staten. Op weg daarheen is de karavaan in kleinere groepen uiteengevallen. Wanneer het grootste deel Tijuana zal bereiken, is nog niet duidelijk. Een tweede groep migranten, die uit een 1.200-tal mensen bestaat, bevindt zich in een sportstadion in Mexico-Stad. Een derde groep van rond de 2.000 mensen was in de zuidelijke deelstaat Veracruz op weg richting noorden.

Omstreden beslissing Trump

Foto: EPA-EFE

De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de regelgeving voor asielprocedures aan de zuidelijke grens van de VS verstrengd. De Republikein verordende dat migranten die de grens met de VS illegaal oversteken geen asielaanvraag zullen kunnen indienen. De procedure is daarmee in principe enkel nog mogelijk aan officiële grensovergangen. De beslissing is hoogst omstreden. Verschillende organisaties hebben vooraf al verzet voor de rechtbank aangekondigd.

Trump had vooral van het thema van de illegale migratie campagne gemaakt voor de tussentijdse verkiezingen van vorige week dinsdag. Hij bediende zich daarbij van een opruiende retoriek en ging in zijn bekende stijl tekeer over de situatie. Na de verkiezingen zei hij nauwelijks nog iets over het thema migratie.