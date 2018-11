Videoref scoorde 2 op 3 in Antwerp-Oostende volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist

Brussel - Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist maakte de Video Assistent Referee (VAR) vrijdag in de competitiewedstrijd tussen Antwerp en Oostende slechts één fout. In zijn wekelijkse evaluatie van de videoref gaf Verbist dinsdag toe dat de kustploeg een penalty had moeten krijgen.

Na het duel van de vijftiende speeldag op de Bosuil waren scheidsrechter Bram Van Driessche en zijn videoref kop van jut. De Great Old ontsnapte twee keer aan een rode kaart, terwijl Nkaka op slag van rust na een VAR-tussenkomst wel rechtstreeks werd uitgesloten.

“Het was heel moeilijk om bij zo’n situatie kalm te blijven”, reageerde KVO-trainer Gert Vergeten achteraf. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist treedt hem deels bij, want vond inderdaad dat de kustploeg een strafschop ontnomen werd. Ivo Rodrigues raakte het leer na een voorzet van Brecht Capon met de arm. “Alhoewel er een duidelijke beweging is van arm naar de bal fluit de scheidsrechter niet voor strafschop. Hier had de VAR moeten tussenkomen”, aldus Verbist.

Over de fase met Bolingi rept de scheidsrechtersbaas echter niet en Diemerci Mbokani had ook geen rood verdiend. “Gezien de lage intensiteit en de fysieke integriteit van de Oostende-speler die niet in gevaar is, had hier een gele kaart volstaan. Correcte inschatting van de VAR om niet tussen te komen”, oordeelt Verbist. De VAR-tussenkomst die leidde tot de rode kaart van Nkaka vond hij gerechtvaardigd.

De videoref liet zijn hoofdscheidsrechter ook in Moeskroen - Genk, Anderlecht - Gent en Cercle Brugge - Waasland-Beveren naar de beelden kijken. Telkens hadden zij het bij het rechte eind, besloot Verbist.