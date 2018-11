Wat onze Red Flames niet konden: Nederlandse voetbalsters plaatsen zich voor WK in Frankrijk

De Nederlandse voetbalsters doen volgend jaar mee aan het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman bleef ook in ondertal makkelijk overeind tijdens de return in de finale van de play-offs tegen Zwitserland: 1-1. De opgebouwde voorsprong uit het eerste duel in Utrecht (3-0) kwam geen moment in gevaar.

De “Leeuwinnen” speelden bijna de hele wedstrijd met z’n tienen. Aanvoerster Anouk Dekker werd al na zes minuten met rood van het veld gestuurd, voor het neerhalen van de doorgebroken Ramona Bachmann. De tien overgebleven vrouwen kwamen amper in de problemen in het mistige Schaffhausen. Vivianne Miedema maakte kort na rust aan het laatste restje onzekerheid een einde door Oranje op voorsprong te schieten. Zwitserland kwam nog langszij via Coumba Sow, maar toen was de strijd al lang beslist.

Het WK vindt van 7 juni tot 7 juli in Frankrijk plaats. Naast gastland Frankrijk zijn Spanje, Italië, Engeland, Schotland, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Europese vertegenwoordigers. België werd in de halve finale van de barages uitgeschakeld door Zwitserland.