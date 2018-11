Nu al beruchte selfie van Milan-speler met Ronaldo gaat de wereld rond, maar voor één keer niet door de Portugees

LEES OOK. Cristiano Ronaldo steelt ook de show op Masters tennis, maar is duidelijk zelf ontgoocheld met resultaat

LEES OOK. Ronaldo toont zijn spierballen na Italiaanse klassieker (en neemt het op voor de pineut van de dag)

De amper 18-jarige Bellanova bleef 90 minuten op de bank bij de Rossoneri, maar vond het toch de moeite waard om even de kleedkamer van Juve binnen te gaan voor een foto met Ronaldo. Die vond dat blijkbaar niet erg en ging in bloot bovenlijf op de selfie.

Wat de fotograaf van dienst echter niet in de gaten had, was dat Giorgio Chiellini in de achtergrond geen kleren aanhad. De kapitein van de Oude Dame stond dus ongewild maar wel poedelnaakt mee op de foto. Op sociale media ging de selfie van Bellanova dan ook als een wild vuurtje rond, waarvoor de jonge Italiaan zich vervolgens excuseerde.

I have never been inside a pro football club dressing room. Is it normal to walk around naked? #Chiellini #juve #ronaldo pic.twitter.com/IBnJIsFExB

AC Milan lost 2-0 to Juventus at the San Siro in Serie A on Sunday night

Unused Milan substitute Raoul Bellanova went into Juve's dressing room after

**He had a photo with Ronaldo but did not know Giorgio Chiellini was naked in pic.twitter.com/Oy12oslJ5u