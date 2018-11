Het is stil in Antwerpen: één maand na verkiezingen lijkt situatie uitzichtloos

Exact een maand na de lokale verkiezingen blijven een vijftiental steden en gemeenten nog altijd gissen wie na Nieuwjaar de plak zal zwaaien. Vooral in Antwerpen is de situatie uitzichtloos. Het is zelfs niet wachten op de duiven die vallen, de duiven zijn nog niet eens vertrokken.

Zelfs rondjes draaien is er niet meer bij. In ’t Stad liggen de gesprekken om tot een nieuwe coalitie te komen gewoon helemaal plat. Antwerps burgemeester en de grote overwinnaar van de verkiezingen Bart De Wever (N-VA) voerde de eerste weken wel gesprekken met alle partijen, maar die liggen ondertussen al anderhalve week stil. Tijdens de herfstvakantie werd nog onderzocht over hoeveel centen de Scheldestad de komende jaren beschikt, maar sindsdien lijkt er niets meer te ­bewegen.

Het is erg stil in Antwerpen: “Er zijn geen gesprekken”, aldus de andere partijen. Foto: Jan Van der Perre

“De gesprekken verlopen nog altijd discreet”, valt bij De Wevers woordvoerder ­Johan Vermant te horen. Alleen vallen de ­andere partijen uit de lucht. “Welke gesprekken? Er zijn geen gesprekken, we wachten nog steeds af”, luidt het.

Groenen geloven er niet in

De meesten gaan ervan uit dat Bart De Wever binnenkort met een soort formateursnota op de proppen komt waarin hij concrete voorstellen zal doen, maar zelfs dat is niet zeker. Maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat hij minstens een poging zal ondernemen om SP.A en vooral Groen te verleiden.

De bestaande centrumrechtse coalitie met CD&V en Open VLD voortzetten is nog altijd een mogelijkheid, maar die heeft maar één zetel op overschot. En zes jaar lang besturen met een heel nipte meerderheid is niet meteen een aantrekkelijk vooruitzicht.

Met links in zee gaan dan maar? De Wever preekte de dag van de verkiezingen zelf al voor verzoening, maar vooral de groenen geloven daar niet in. Wouter Van Besien en co. benadrukken nu al weken dat het water tussen N-VA en Groen ongelooflijk diep is. Inhoudelijk ligt besturen met SP.A iets makkelijker, maar qua symboliek is dat voor N-VA dan weer veel moeilijker te verkopen. De socialisten zijn net niet de aartsvijand van de Vlaams-nationalisten.

Perceptieoorlog

En toch wordt het volgens politicoloog Dave Sinardet (UA) tijd dat er schot in de zaak komt. “Geen coalitie hebben voor 1 januari zou een blamage zijn, want dan komt de stad in een moeilijke situatie terecht. De Wever lijkt nu wel tijd te winnen om het stof van de verkiezingen te ­laten neerdwarrelen, maar hij moet ook oppassen dat hij niet te dicht bij de nationale verkiezingen komt, want dan wordt het moeilijker om toegevingen te doen.”

Weinigen geloven nog in een coalitie met Groen. En dan zal de perceptieoorlog beginnen over wie daar nu eigenlijk de schuld voor draagt. Slaagt N-VA erin om Groen weg te zetten als onverzettelijke en onverantwoordelijke partij? Of zal Groen kunnen doen geloven dat De Wevers verzoeningspoging maar show was? “Eventueel kan er wel een coalitie komen die bestuurt tot aan de verkiezingen en nadien dan vervelt”, zegt Sinardet. Maar vooraleer het zover is, zullen er eerst nog wat rondjes moeten worden gedraaid.