Opgelicht door de collega’s: bedrijfsfraude is in 37 procent van gevallen ‘inside job’

Een bedrijf dat opgelicht wordt, zoekt het best eerst intern naar de schuldige. Uit nieuw onderzoek van consultancybureau BDO bij 250 Belgische ondernemingen, blijkt dat in 37 procent van de gevallen een personeelslid betrokken is. Firma’s verliezen gemiddeld 150.000 euro bij ­zo’n fraude, en de afge­lopen vijf jaar kreeg drie kwart ermee te maken.

“Goeiemiddag, de CEO aan de lijn. Kunt u zo snel mogelijk 1,5 miljoen euro overschrijven? Ik heb met uw chef, Steven, gebeld. Hij is ook op de hoogte.” Dit soort telefoontjes is het typevoorbeeld van CEO-fraude. Een oplichter gaat op zoek naar de structuur binnen het bedrijf, vindt de schakel die het geld beheert en belt die dan op met een dringende opdracht. “Die techniek gaat ervan uit dat werknemers op de vloer niet praten met de grote baas”, zegt Stephane Goddé, consultant bij BDO. “Het gebeurt heel regelmatig. In onze bevraging gaf een firma zelfs toe één miljoen euro kwijtgespeeld te zijn door CEO-fraude.”

In ons land gebeurde dat twee jaar geleden ook bij bank-verzekeraar Crelan, die er miljoenen aan verloor. En vorige week raakte een geval in Nederland bekend rond bioscoopketen ­Pathé, dat zo 19 miljoen kwijtspeelde.

Opvallend: 37 procent van de fraude wordt gepleegd door medewerkers van het bedrijf. “Dat kan gaan van een kleine garnaal tot de hogere regionen”, zegt Goddé. Denk aan de technisch directeur van het Antwerpse parkeerbedrijf APCOA, die ervandoorging met 4,6 miljoen euro parkeergeld. Of de CFO van Studio 100. Hij versluisde 2,4 miljoen euro naar zijn rekening. “Ander onderzoek heeft al aangetoond dat iemand die langer in een bedrijf aan de slag is, een grotere buit kan maken”, zegt Goddé. “Logisch: die werk­nemer heeft meer toegang en mogelijk­heden binnen de ­firma.”

“Voor de liefde”

De meest voorkomende vorm is factuurfraude. “Dat gaat om het openmaken van enveloppen en het aanpassen van het rekeningnummer. Of er wordt ingebroken in de computersystemen, om zo de facturen te vervalsen.” Iets gelijkaardigs gebeurde onlangs nog bij de stad Deinze, dat voor de bouw van een nieuw cultureel centrum een factuur van 376.274,45 euro betaalde. Alleen was die factuur vervalst en bleek het geld nadien dus verdwenen.

“Bedrijven zijn kwetsbaar door hun werknemers”, zegt Goddé. “Op sociale media staat veel informatie, en criminele organisaties buiten dat uit. Bijvoorbeeld: een gescheiden man met een interessante functie kan op Facebook aangesproken worden door een knappe vrouw. Fake natuurlijk, maar die man valt misschien voor haar en geeft wat prijs over zijn job. Zo’n man kan ‘voor de liefde’ foute dingen doen op het werk. Of hij lost informatie waarmee fraudeurs aan de slag gaan.”

Hoe bedrijven zich kunnen wapenen? “Twee handtekeningen vragen voor een betaling”, zegt Goddé. “Of afspreken dat de CEO nooit zal mailen met een opdracht tot overschrijving.” Je kan je ook verzekeren tegen fraude. “Al is dat moeilijker geworden”, zegt Gregory Van Gossum van makelaar Aon. “De laatste jaren hebben verzekeraars forse bedragen moeten uitkeren. De voorwaarden zijn nu strenger. Bij CEO-fraude vragen verzekeraars een strikt veiligheidsprotocol. Als dat niet gevolgd is, wordt er niet uitbetaald.”