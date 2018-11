Geen strafvermindering voor Birger Verstraete, uitstel voor Gent-ploegmaat Plastun en goed nieuws voor Nkaka

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete opgelegd aan Birger Verstraete, de middenvelder van AA Gent. Zijn ploeggenoot Igor Plastun kreeg uitstel van vonnis, omdat hij wegens interlandverplichtingen zichzelf niet kon verdedigen.

AA Gent moest zondag op het veld van RSC Anderlecht (2-0) al na ruim een halfuur met een man minder voort. Verstraete duwde het leer te ver voor zich uit, waardoor Dauda ermee aan de haal kon. De middenvelder probeerde zijn fout te herstellen, maar kwam te laat en plantte zijn voet op de enkel van zijn tegenstander. Ref Lambrechts gaf eerst geel, maar dat werd rood na tussenkomst van de videoref.

Het Bondsparket vroeg de middenvelder drie speeldagen te schorsen. Hoewel de Buffalo’s daar niet mee akkoord gingen, bevestigde de Geschillencommissie die strafmaat. “Verstraete plantte zijn studs met excessieve intensiteit op de enkel van de tegenstander. Hierdoor was Dauda’s fysieke integriteit in gevaar. De scheidsrechter bestrafte de fase terecht met een rechtstreekse uitsluiting. Verstraete ging roekeloos te werk en kon de bal niet raken. Het intentionele karakter dient weerhouden te worden.”

Verstraete, bijgestaan door advocaat Sébastien Ronse, betwistte de feiten niet. Hij gaf wel blijk van schuldbesef en verontschuldigde zich expliciet bij Dauda. Toch hield de Geschillencommissie vast aan drie speeldagen schorsing, omdat Verstraete geen blanco strafblad meer had. Tenzij AA Gent in beroep gaat, kan coach Jess Thorup niet op zijn middenvelder rekenen in de competitiematchen tegen Antwerp (25 november) en Lokeren (30 november) en de bekermatch tegen Beerschot Wilrijk (4 december).

Voorlopig is er nog geen vonnis voor Plastun, die ook in Anderlecht uitgesloten werd, omdat hij in het slot aan het shirt van de doorgebroken Dimata ging hangen. De Oekraïener kon ter zitting niet aanwezig zijn wegens interlandverplichtingen. Hij speelt met de nationale ploeg tegen Slovakije (16 november) en Turkije (20 december). Bondsprocureur Marc Rubens stemde in met een uitstel van de zitting, waardoor Plastun pas op vrijdag 23 november (11u00) voor de Geschillencommissie moet verschijnen.

Nkaka komt weg met een speeldag effectieve schorsing

KV Oostende deed er goed aan om de strafvordering van drie speeldagen schorsing tegen Aristote Nkaka niet zomaar te aanvaarden. De Geschillencommissie legde de middenvelder van KVO dinsdag twee speeldagen schorsing, waarvan een effectief, en 1.500 euro boete op.

Die sanctie houdt Nkaka over aan zijn rode kaart op bezoek bij Antwerp afgelopen speeldag in de Jupiler Pro League. Scheidsrechter Van Driessche, die op aanraden van de videoref de beelden had herbekeken, sloot hem rechtstreeks uit na een tackle op het been van Buta.

Het bondsparket wilde drie speeldagen schorsing, maar KV Oostende tekende verzet aan. De club voelde zich benadeeld, omdat er eerder in de partij ook twee rode kaarten voor Antwerp hadden moeten zijn. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist trad hen daar deels in bij.

De Geschillencommissie vindt de rode kaart evenwel terecht. “Nkaka ging op onstuimige manier in duel met Buta. Gelet op de impact van het contact werd de fysieke integriteit van zijn tegenstrever stevig in gevaar gebracht”, luidde het oordeel. Maar de commissie houdt rekening met het gunstige verleden van Nkaka.

Dankzij het pleidooi van meester Verstraete, GC André Cattellion en coach Gert Verheyen werd het vonnis zo herleidt naar een speeldag effectieve schorsing. Tenzij KVO in beroep gaat, mist Nkaka de thuismatch tegen KV Kortrijk (24 november).

Selemani (Union) en Gboho (Westerlo) gaan vrijuit

Faiz Selemani (Union) en Ambrose Gboho (Westerlo) hebben dinsdag de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verlaten zonder ook maar enige sanctie te krijgen. Beide spelers werden op het matje geroepen door de Reviewcommissie.

Selemani moest een schorsing vrezen, omdat hij in de thuismatch tegen Tubeke (3-2) vlak voor de 0-2 van Weymans een trap zou verkocht hebben aan een tegenstrever. “Hij liep gefrustreerd naar zijn tegenstander en probeerde hem opzettelijk aan te trappen”, klinkt het in het verslag van de Reviewcommissie, die vond dat scheidsrechter Vergoote rood had moeten trekken. Ter zitting van de Geschillencommissie bevestigde de ref dat hij de fase niet had gezien, maar na het zien van de tv-beelden was hij nog steeds niet de mening toegedaan dat een rechtstreekse uitsluiting niet op zijn plaats was. “Hoogstens geel”, aldus Vergoote. De Geschillencommissie kan enkel tot bestraffing overgaan als ook de scheidsrechter een rechtstreekse uitsluiting terecht vindt, waardoor Selemani dus vrijuit ging.

Gboho werd dan weer vervolgd voor een elleboog richting Lemoine van KV Mechelen in de thuismatch tegen de uiteindelijke eersteperiodekampioen. Scheidsrechter D’hondt liet ter zitting echter weten dat hij de fase wel degelijk had gezien en beoordeeld, maar dat hij niet vond dat een rode kaart op zijn plaats was. D’hondt had al geel getrokken en bleef daar ook na het zien van de tv-beelden bij, waardoor ook Gboho niet verder vervolgd kon worden.