Veroordeelde babydoder kon opnieuw kindje toetakelen: waarom zag niemand dit aankomen?

Het klinkt onwaarschijnlijk: een man die negen jaar celstraf kreeg na het doodslaan van zijn kind, werd niet opgevolgd nadat hij opnieuw vader werd. Zelfs zijn nieuwe vriendin wist naar eigen zeggen niet waarvoor hij in 2011 veroordeeld was. Cédric Van Ruymbeke (36) kon afgelopen weekend opnieuw een drie maanden oude baby toetakelen. Waarom hield niemand een oogje in het zeil? Was Kind en Gezin op de hoogte? En wat is er tijdens zijn gevangenisstraf gebeurd?