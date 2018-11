COMMENTAAR. Het Brexit-monster: al eerder gezien, maar geen bewijs van bestaan

Een cruciale dag is het alweer voor de EU en vooral ook Groot-Brittannië. Gisteravond bleek er toch zoiets te bestaan als een ontwerpakkoord over de Brexit, waarin de technische onderhandelaars elkaars belangen konden vinden. Een Brexit-akkoord heeft wat van het monster van Loch Ness. Er is al eerder gemeld dat het gezien is, maar een bewijs van het bestaan ervan kwam er niet. Er waren vooral signalen dat het water zelfs na al die tijd van onderhandelen nog behoorlijk diep en troebel is.