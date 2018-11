Chaos dreigt: promotie/degradatie op de helling als KV Mechelen en Waasland-Beveren hun lot niet kennen voor maart

De competitie in 1A en 1B dreigt straks in de grootste chaos te eindigen. Zeker nu de wraking van onderzoeksrechter Joris Raskin mogelijk voor vertraging zorgt. Als de voetbalbond tegen 16 maart, het einde van de reguliere competitie, nog geen uitspraak deed over de competitievervalsing waarin KV Mechelen en W.-Beveren ­volgens het parket betrokken zijn, dan wordt het ­puzzelwerk om duidelijk te maken wie volgend seizoen in 1A, 1B of eerste amateurs speelt.

KV Mechelen is op weg naar 1A. De club verzekerde zich vorige vrijdag van de eerste periodetitel in 1B en speelt zo al minstens in maart het barrageduel tegen de winnaar van de tweede periode om promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen. Maar… er hangt een zwaard van ­Damocles boven het hoofd van de Mechelaars.

Volgens een onderzoek van het parket heeft KV Mechelen vorig seizoen getracht de wedstrijd tegen Waasland-Beveren op een onreglementaire wijze naar zich toe te trekken. Als de voetbalbond vindt dat de ­poging tot omkoping bewezen is, zakt de club sowieso naar eerste amateurs. Kampioen of niet. Zo staat het in artikel B2008.21 van het bondsreglement.

Probleem is evenwel dat ze omtrent KV Mechelen ook op de voetbalbond geen uitspraak verwachten voor het einde van de tweede periode in 1B (1 maart), waardoor de barragewedstrijd voor promotie alvast onder voorbehoud wordt gespeeld. Als die er al komt, want als KV Mechelen ook de tweede periode wint, is er geen barragewedstrijd nodig.

Maar wat gebeurt er als KVM pas daarna schuldig wordt bevonden aan corruptie? Dan promoveert volgens artikel 1544.33 van het bondsreglement de club die als tegenstander van KV Mechelen in de barragewedstrijden fungeerde. Als KV Mechelen de twee periodes wint, wordt de promovendus de club die over het hele kam­pioenschap na KV Mechelen het hoogste aantal punten heeft gehaald. Bij verplichte degradatie van KV Mechelen is er dit geen seizoen geen daler uit 1B.

Het is echter de grote vrees dat dit alles pas in juni of juli zal worden beslist en de betrokken clubs lang in het ongewisse zullen blijven.

Foto: Photo News

Ook Waasland-Beveren

Hetzelfde geldt voor de situatie rond Waasland-Beveren in 1A. Er is niet bewezen dat de club heeft meegewerkt aan de corruptie, maar als de informatie van het parket op basis van de afgeluisterde telefoongesprekken klopt, heeft de club op zijn minst verzaakt aan zijn meldingsplicht. Dan zal ook Waasland-Beveren worden ­gesanctioneerd en zal het moeten degraderen. Dat heeft voor rechtstreeks gevolg dat de nummer 16 uit 1A niet moet zakken.

Als Waasland-Beveren ook nog eens op de laatste plaats in 1A eindigt, moet de club zelfs twee afdelingen zakken en komt ze in eerste amateurs terecht. In dat geval dient de laatste uit 1B niet naar eerste amateurs te degraderen. Als KV Mechelen dan ook nog degradeert en er in eerste amateurs onvoldoende ploegen worden gevonden met een proflicentie, gaat 1B met slechts zeven teams van start. Maar ook hier bestaat de vrees dat dit pas in juni of juli zal geweten zijn. Er komt dus een onzekere periode aan.