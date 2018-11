Unieke kan sop een slecht moment voor Michy Batshuayi: “Hij heeft één doelpunt per negentig minuten in zich”

Is het Michy-tijd? De kans is groot dat Bat­shuayi donderdag tegen IJsland en/of zondag tegen Zwitserland mag opdraven in de spits bij de Rode Duivels. Maar net nu Romelu Lukaku twijfelachtig is, zit de 25-jarige Brusselaar in een mindere periode in zijn carrière. De zoveelste. Gelukkig heeft hij bij de Rode Duivels nog nooit teleurgesteld.