De toekomstige nummer één van IJsland is een halve Belg, die bewust Noorse club boven Brugge verkoos

Net zoals de Rode Duivels bouwen aan de toekomst, snakt ook IJsland naar vers vikingbloed. In doel staat de 23-jarige Runar Alex Runarsson te popelen om in de voetsporen te treden van zijn vader. Jawel, de IJslandse recordinternational Runar Kristinsson, zeven jaar de draaischijf van Sporting Lokeren, waar ook zoonlief zijn eerste handschoenen aantrok. Vandaag verdedigt Runarsson de kooi van het Franse Dijon, maar in hem schuilt nog steeds een beetje Belg.