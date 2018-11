Maggie De Block wil niet raken aan RSZ-voordelen: dit staat er op het spel per Jupiler Pro League-club

Vanochtend zakken federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) af naar de Kamer voor een gedachtewisseling over de fiscale en RSZ-voordelen voor sportclubs. Zowel CD&V als SP.A heeft een wetsvoorstel ingediend om die voordelen te herbekijken.

In de wandelgangen konden we vernemen dat De Block, die vorige week maandag een privéonderhoud had met Coucke, niet geneigd is om de RSZ-voordelen aan te passen. Sportbeoefenaars betalen een maximum van 868 euro per maand aan bijdragen, hoeveel ze ook verdienen. Alleen al voor het eersteklassevoetbal kost dat de belastingbetaler jaarlijks 71 miljoen euro. Wat de positie is van Van Overtveldt over de fiscale voordelen, zal vandaag moeten blijken. De clubs moeten slechts 20 procent van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van professionele sportbeoefenaars doorstorten naar de Schatkist. Dat levert de clubs in eerste klasse jaarlijks 57 miljoen euro op. CD&V-Kamerleden Roel Deseyn en Stefaan Vercamer hebben al aangegeven dat ze sowieso doorgaan met hun wetsvoorstel.

Dat de clubs zenuwachtig zijn, mag wel blijken uit het horrorscenario dat Coucke vorige week ophing in de Kamer over de voetbalsector als “een economisch kerkhof” indien deze voordelen aangepakt zouden worden. Ook werd er achter de schermen al druk gelobbyd. Het gaat dan ook over zeer veel geld, waarbij vooral de G5 veel te verliezen heeft – Anderlecht bijvoorbeeld profiteert jaarlijks van 23 miljoen euro aan fiscale voordelen.