CLUBNIEUWS. Eindelijk nog eens goed nieuws voor Waasland-Beveren, cijfers kijken bij Club Brugge

He is even wachten op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League, maar de Belgische eersteklassers zitten niet stil. Tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Thoelen zet zich in voor de Warmste Week

In het kader van de Warmste Week is er een tombola van AA Gent-doelman Yannick Thoelen. Hij verloor eerder dit jaar zijn hondje door broodfok en was bereid om zijn steun te verlenen aan dit goede doel. Vanaf vandaag kun je bij Les Folies (Sint-Baafs-plein 8 in Gent) terecht voor tombolalotjes aan twee euro per stuk. Daar is op 6 december ook de trekking waarbij een door alle Gentse spelers gesigneerde voetbal en de keepershandschoenen van Thoelen gewonnen kunnen worden. (ssg)

CLUB BRUGGE. Enige ploeg die altijd scoorde

Na de eerste helft van de reguliere competitie laat Club Brugge enkele opvallende cijfers optekenen. Zo was Club de enige ploeg die tot nu toe tijdens elke competitiewedstrijd altijd scoorde. Met 37 goals heeft Club de op één na beste aanval, met 16 tegengoals de op twee na beste verdediging. Club was met 19 op 21 ook de beste thuisploeg van de Jupiler Pro League. Met 31 op 45 haalde blauw-zwart trouwens 68,8 procent van de punten tijdens de eerste vijftien wedstrijden. Sinds de invoering van de Play-offs is dat het op twee na beste resultaat. (jve)

CERCLE BRUGGE. Taravel neemt Cercle 8310 op sleeptouw

Cercle herneemt vandaag met een open training. Sommige spelers krijgen rust. De beloften speelden 3-3 gelijk tegen KV Mechelen. Cercle 8310 is de nieuwste supportersvereninging, die al dertig leden telt. De meesten komen uit de Brugse deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis, die als postcode 8310 hebben. Vandaar de naam dus. Jérémy Taravel werd als peter gekozen. (kv)

KV OOSTENDE. Tomasevic tegen Servië, Ondoa tegen Brazilië

KVO ziet tijdens de interlandbreak zes internationals vertrekken naar hun nationale ploegen. Faes en Vanlerberghe bereiden zich met de U21 voor op het EK in 2019 in Italië. Roemenië is morgen de sparringpartner. Ondoa (Kameroen) speelt een kwalificatiematch tegen Marokko voor de Afrika Cup en oefent tegen Brazilië. Tomasevic (Montengro) staat voor matchen tegen Servië en Roemenië. Sakala en Banda (Zambia) spelen tegen Mozambique, ook voor de kwalificaties van de Afrika Cup. (jve)

LOKEREN. Beloften zwaar onderuit in Standard

De beloften van Sporting Lokeren verloren maandagavond hun match op het veld van Standard met 6-3. Bij de thuisploeg zorgden Obbi Oulare en Orlando Sa voor vijf van de zes doelpunten. Voor Lokeren troffen Amine Benchaib en Ansante raak. Het derde doelpunt was een owngoal. Lokeren miste wel vier basisspelers door interlandverplichtingen met de U18 van België. De Oost-Vlaamse club staat momenteel zevende in het algemeen klassement. (whb)

STVV. Rust voor Legear en Teixeira

STVV trainde gisteren twee keer. Naast de onfortuinlijke Cristian Ceballos bleven ook Jonathan Legear en Jorge Teixeira aan de kant. Vooral uit voorzorg. Oefenpot Gent achter gesloten deuren - De oefenwedstrijd van donderdag in Gent (14 uur) wordt achter gesloten deuren afgewerkt. Volgende dinsdag kunnen de fans wel naar Lokeren afzakken, die match is gewoon open voor publiek. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Winst van 2,7 miljoen euro

Eindelijk ook nog eens wat positief nieuws. Uit de jaarrekening, die gisteren bekend raakte, blijkt dat Waasland-Beveren vorig seizoen een winst geboekt hebben van 2,7 miljoen euro. Dit is te verklaren door de mooie uitgaande transfers van Morioka, Gano, Seck en Camacho. Die brachten 5,8 miljoen euro in het laatje. Waasland-Beveren gaf zelf ook 1,4 miljoen euro aan inkomende transfers. Het eigen vermogen van de club krijgt zo een mooie boost van -0,6 miljoen euro naar 2,1 miljoen euro. De beloften verloren maandag in Kortrijk: 5-1.

ZULTE WAREGEM. Komend weekend vrijaf

De spelers genieten van een paar dagen vrijaf. Vrijdagmiddag wordt er nog getraind, tot zondag moeten ze niet aanwezig zijn op de club. Vanaf maandag wordt er toegewerkt naar de verplaatsing op Club op 23 november. Baudry is opgeroepen voor Congo-Brazzaville en speelt op 18 november een duel tegen Congo in de kwalificaties voor de Afrika Cup. Pletinckx is geselecteerd voor de U19 van de Rode Duivels. Hij werkt drie duels af in de EK-kwalificatie, eerst een verplaatsing naar Litouwen en dan thuismatchen tegen Malta en Frankrijk. (jcs)