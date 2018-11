Olieprijzen trekken Wall Street mee omlaag

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 25.286,49 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2.722,18 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 7.200,88 punten.

Zowel Brent-olie als West Texas Intermediate zakte ongeveer 7 procent in prijs. De sterke daling komt er nadat het kartel Opec zijn voorspelling voor de wereldwijde vraag naar olie voor volgend jaar naar beneden bijstelde. Saudi-Arabië, het grootste lid van Opec, zei maandag dat het kartel van olieproducenten het erover eens was dat de olieproductie volgend jaar verminderd zou moeten worden om een overaanbod te vermijden.

Amerikaans president Donald Trump tweette daarna dat hij hoopte dat zo’n vermindering van de productie niet zou gebeuren.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!