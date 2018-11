PhD Cup voor doctoraatsonderzoek naar impact ruimtereizen op het brein

In Antwerpen heeft neurowetenschapster Angelique Van Ombergen (UAntwerpen) dinsdagavond de Vlaamse PhD Cup 2018 gewonnen. Van Ombergen onderzoekt hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis.

Het muziekcentrum AMUZ, in de Sint-Augustinuskerk in de Antwerpse Kammenstraat, was dinsdagavond volgelopen voor de finale van de Vlaamse PhD Cup. Vooraf hadden zestien genomineerde doctoraatsstudenten deelgenomen aan een mediatraining, waarna een jury acht finalisten selecteerde. Die kregen in AMUZ drie minuten om hun jarenlange onderzoek voor te stellen.

Postdoctoraal onderzoekster Angelique Van Ombergen werd uitgeroepen tot winnares. Binnen een project van het European Space Agency onderzoekt ze het effect van ruimtevaart en gewichtloosheid op het menselijk brein, door voor én na ruimtemissies hersenscans bij Russische kosmonauten af te nemen. Ze combineert dat onderzoek met klinische studies rond verschillende aspecten gerelateerd aan het evenwichtssysteem.

Vooraf kon ook online gestemd worden voor de publiekswinnaar. Die eer ging naar Katrien Benhalima (UZ Leuven), die een nieuwe opsporingsstrategie ontwikkelde voor zwangerschapsdiabetes.

Van Ombergen en Benhalima mogen hun onderzoek nu verder uit de doeken doen tijdens een eigen lezing voor de Universiteit van Vlaanderen. Van Ombergen wint ook een voucher voor een opleiding aan de Vlerick Business School, ter waarde van 5.000 euro.

