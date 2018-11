Fractieleider Europese Volkspartij vreest dat Italië andere landen in gevaar brengt

De fractieleider van de Europese Volkspartij, Manfred Weber, meent dat het slechts een kwestie van tijd is voor de Italiaanse regering bijdraait over haar begroting. “De realiteit, de feiten zullen ook Rome zeer snel inhalen”, zei Weber dinsdagavond op de Duitse televisie.

Volgens Weber zal het de Italiaanse regering vergaan zoals de Griekse premier Alexis Tsipras, die ook eerst een front vormde tegen Brussel maar uiteindelijk moest toegeven. Dat gebeurde onder zware politieke druk, waarbij de Griekse financiënminister Yanis Varoufakis zich zelfs genoodzaakt zag om ontslag te nemen. Ondanks de eisen van Europa wil ook de Italiaanse regering niet afwijken van haar begrotingsplannen voor de komende jaren. Net als Griekenland destijds meent Italië dat het vieren van de begrotingsteugels nodig is om de Italiaanse economie uit het slop te trekken. Europa wil daar niet van weten.

“Ik heb begrip voor Italië”, aldus de CSU-politicus, die zegt dat hij zich ervan bewust is dat de jongerenwerkloosheid hoog ligt en veel jongeren geen perspectief hebben. “Dan begrijp ik de frustratie.” Ook begrijpt Weber naar eigen zeggen dat de Italianen populisten verkiezen. We moeten in Europa sterker samenwerken, klonk het. Toch kan Rome het niet maken om door te zetten met zijn plannen, vindt hij. “Italië kan nu geen begroting voorleggen die voor heel de eurozone een risico vormt.” Volgens hem kan het land Griekenland of Spanje in gevaar brengen, die nog van de schuldencrisis aan het herstellen zijn.

De pas gekozen ‘Spitzenkandidat’ van de EVP voor het voorzitterschap van de Europese Commissie vraagt de zuidelijke EU-landen om die Commissie te steunen in het conflict met Italië. Weber wil dat de premiers in Griekenland, Spanje en Portugal “nu eens klare taal hanteren” tegenover hun collega’s in Rome.