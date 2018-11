Harde Brexiteers zien akkoord niet zitten: “Parlement zal slechte tekst blokkeren”

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over het moeilijkste deel van de Brexit: de Ierse grenskwestie. De Britse premier May stelt de deal woensdag voor aan haar regering, maar voorstanders van een harde Brexit roepen nu al op om te tekst te blokkeren.

De Britse premier Theresa May legt het akkoord dinsdagavond voor aan enkele zwaargewichten uit haar regering en woensdag om 15 uur aan haar hele regering. Veel details zijn dus nog niet gekend, maar veel tegenstanders van May en haar beleid roepen nu al op haar niet te steunen.

Jacob Rees-Mogg, voorzitter van de Europese Research Group, zei dat “als de regering de tekst niet blokkeert, het parlement dat wel zal doen”. Andere Brexiteers, zoals Andrea Leadsom en Penny Mordaunt, hebben herhaaldelijk gezegd dat ze niet akkoord gaan met een permanente douane-unie.

“Volkomen onaanvaardbaar”

Ook, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken in de regering van May, is niet te spreken over de Brexitdeal. De details kent hij naar eigen zeggen niet, maar er was op voorhand al genoeg uitgelekt om hem niet te doen twijfelen. Het voorstel dat Theresa May voorlegt aan haar kabinet is “volkomen onaanvaardbaar” volgens hem.

Johnson zegt dat het akkoord van Groot-Brittannië een vazal (economisch afhankelijk en ondergeschikt, nvdr.) maakt van de EU. “Onaanvaardbaar voor wie in democratie gelooft”, aldus Boris Johnson. “Voor het eerst in duizend jaar gaat ons parlement niets te zeggen hebben over de wetten die in dit land van kracht zijn.”

Bovendien beschermt het akkoord Noord-Ierland onvoldoende van Ierse inmenging, vindt hij. “Voor het eerst sinds lang zal Dublin vaak meer te zeggen hebben in Noord-Ierland dan Londen. Johnson nam in juli ontslag uit de regering van Theresa May omdat hij vond dat de premier de Brexit-onderhandelingen niet goed aanpakte.

“Geen goede deal voor het land”

Ook Jeremy Corbyn, de leider van de Labour Party, zal tegen de deal stemmen. “We zullen alle details van de overeenkomst bekijken, maar van wat we nu al weten, zal het geen goede deal zijn voor het land.”